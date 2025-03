Lula e Tarcísio de Freitas lançam edital para obra do túnel Santos-Guarujá JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 05/03/2025 - 14h24 (Atualizado em 06/03/2025 - 12h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nesta quinta-feira (27), o presidente Lula e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, estiveram na área portuária de Santos (SP) para o lançamento do edital da obra do túnel no mar, que vai ligar as cidades de Santos e Guarujá, no litoral paulista. O presidente Lula veio acompanhado do vice-presidente, Geraldo Alckmin, e de ministros. Lula e Tarcísio assinaram o edital. A obra é uma parceria dos governos federal e estadual. O túnel terá 860 metros submersos e investimento de R$ 6 bilhões. O leilão para definir a empresa vencedora da licitação será em agosto.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD