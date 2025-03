Lula inaugura centro de desenvolvimento para carros híbridos em MG e troca farpas com Romeu Zema JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 11/03/2025 - 22h34 (Atualizado em 12/03/2025 - 08h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O presidente Lula inaugurou, nesta terça-feira (11), um centro de desenvolvimento para carros híbridos, em Minas Gerais. Ele viajou até o polo automotivo de Betim com o vice, Geraldo Alckmin, e os ministros Alexandre Silveira, Fernando Haddad, Rui Costa, Luiz Marinho e Macaé Evaristo. A empresa Stellantis é controladora de diversas marcas de veículos com várias fábricas no Brasil. Uma das unidades vai contratar 400 engenheiros e investir R$ 30 bilhões até 2030 no desenvolvimento de veículos híbridos. Nos discursos, Lula e o governador Romeu Zema trocaram provocações sobre o tamanho das equipes de governo. Zema disse que, em Minas, trabalha com poucas secretarias. Ainda em Betim, o presidente disse que o Brasil vai fazer uma revolução na transição energética.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD