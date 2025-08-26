Lula reúne ministros para alinhar defesa do governo
Presidente discute balanço de gestão e prepara pré-campanha para 2026
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou seus ministros no Palácio do Planalto para revisar quase três anos de governo e traçar estratégias para o futuro próximo. Ele enfatizou a necessidade de uma defesa consistente do governo, especialmente por parte dos ministros ligados ao centrão, apontando uma preparação informal para as eleições de 2026.
Durante o encontro, foi lançado um novo slogan governamental: "Brasil do lado do povo brasileiro", simbolizado pelo uso de bonés com a frase “O Brasil é dos brasileiros”. Lula criticou o ex-presidente dos EUA, Donald Trump, pelas tarifas impostas ao Brasil, destacando a importância da soberania nacional e o respeito às leis locais por empresas estrangeiras.
O presidente também expressou solidariedade ao ministro Ricardo Lewandowski pela suspensão de seu visto americano, classificando a ação como irresponsável. Por fim, cobrou unidade dos ministros de partidos como União e PP após derrotas no Congresso.
