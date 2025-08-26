Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Lula reúne ministros para alinhar defesa do governo

Presidente discute balanço de gestão e prepara pré-campanha para 2026

JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Presidente Lula reúne ministros para revisar quase três anos de governo e discutir estratégias futuras.
  • Enfatiza a necessidade de defesa do governo, especialmente por ministros do Centrão, em preparação para as eleições de 2026.
  • Lança novo slogan governamental: "Brasil do lado do povo brasileiro", utilizando bonés com a frase "O Brasil é dos brasileiros".
  • Critica Donald Trump por tarifas e expressa solidariedade ao ministro Lewandowski, cobrando unidade entre ministros após derrotas no Congresso.

 

Lula reúne ministros para fazer balanço de gestão e organizar trabalhos da reta final do governo
Lula reúne ministros para fazer balanço de gestão e organizar trabalhos da reta final do governo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou seus ministros no Palácio do Planalto para revisar quase três anos de governo e traçar estratégias para o futuro próximo. Ele enfatizou a necessidade de uma defesa consistente do governo, especialmente por parte dos ministros ligados ao centrão, apontando uma preparação informal para as eleições de 2026.

Durante o encontro, foi lançado um novo slogan governamental: "Brasil do lado do povo brasileiro", simbolizado pelo uso de bonés com a frase “O Brasil é dos brasileiros”. Lula criticou o ex-presidente dos EUA, Donald Trump, pelas tarifas impostas ao Brasil, destacando a importância da soberania nacional e o respeito às leis locais por empresas estrangeiras.

O presidente também expressou solidariedade ao ministro Ricardo Lewandowski pela suspensão de seu visto americano, classificando a ação como irresponsável. Por fim, cobrou unidade dos ministros de partidos como União e PP após derrotas no Congresso.

Perguntas e Respostas

Qual foi o objetivo da reunião convocada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva?


O objetivo da reunião foi revisar quase três anos de governo e traçar estratégias para o futuro próximo.

Que slogan governamental foi lançado durante o encontro?


Foi lançado o novo slogan ‘Brasil do lado do povo brasileiro’, simbolizado pelo uso de bonés com a frase ‘O Brasil é dos brasileiros’.

O que Lula disse sobre as tarifas impostas ao Brasil pelo ex-presidente Donald Trump?


Lula criticou Trump e destacou a importância da soberania nacional e do respeito às leis locais pelas empresas estrangeiras.

Como Lula se posicionou em relação à suspensão do visto do ministro Ricardo Lewandowski?

Lula expressou solidariedade ao ministro e classificou a ação como irresponsável.

Assista ao vídeo - Lula reúne ministros para fazer balanço de gestão e organizar trabalhos da reta final do governo

Veja também


Mais de 600 casas foram afetadas e uma central de ajuda foi criada para os moradores

JR na TV playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.