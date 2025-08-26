Lula reúne ministros para alinhar defesa do governo Presidente discute balanço de gestão e prepara pré-campanha para 2026 JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/08/2025 - 20h51 (Atualizado em 26/08/2025 - 20h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Presidente Lula reúne ministros para revisar quase três anos de governo e discutir estratégias futuras.

Enfatiza a necessidade de defesa do governo, especialmente por ministros do Centrão, em preparação para as eleições de 2026.

Lança novo slogan governamental: "Brasil do lado do povo brasileiro", utilizando bonés com a frase "O Brasil é dos brasileiros".

Critica Donald Trump por tarifas e expressa solidariedade ao ministro Lewandowski, cobrando unidade entre ministros após derrotas no Congresso.

Lula reúne ministros para fazer balanço de gestão e organizar trabalhos da reta final do governo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou seus ministros no Palácio do Planalto para revisar quase três anos de governo e traçar estratégias para o futuro próximo. Ele enfatizou a necessidade de uma defesa consistente do governo, especialmente por parte dos ministros ligados ao centrão, apontando uma preparação informal para as eleições de 2026.

Durante o encontro, foi lançado um novo slogan governamental: "Brasil do lado do povo brasileiro", simbolizado pelo uso de bonés com a frase “O Brasil é dos brasileiros”. Lula criticou o ex-presidente dos EUA, Donald Trump, pelas tarifas impostas ao Brasil, destacando a importância da soberania nacional e o respeito às leis locais por empresas estrangeiras.

O presidente também expressou solidariedade ao ministro Ricardo Lewandowski pela suspensão de seu visto americano, classificando a ação como irresponsável. Por fim, cobrou unidade dos ministros de partidos como União e PP após derrotas no Congresso.

Perguntas e Respostas

Qual foi o objetivo da reunião convocada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva?

‌



O objetivo da reunião foi revisar quase três anos de governo e traçar estratégias para o futuro próximo.

Que slogan governamental foi lançado durante o encontro?

‌



Foi lançado o novo slogan ‘Brasil do lado do povo brasileiro’, simbolizado pelo uso de bonés com a frase ‘O Brasil é dos brasileiros’.

O que Lula disse sobre as tarifas impostas ao Brasil pelo ex-presidente Donald Trump?

‌



Lula criticou Trump e destacou a importância da soberania nacional e do respeito às leis locais pelas empresas estrangeiras.

Como Lula se posicionou em relação à suspensão do visto do ministro Ricardo Lewandowski?

Lula expressou solidariedade ao ministro e classificou a ação como irresponsável.

Assista ao vídeo - Lula reúne ministros para fazer balanço de gestão e organizar trabalhos da reta final do governo

Veja também

‌



Mais de 600 casas foram afetadas e uma central de ajuda foi criada para os moradores

JR na TV playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Forte tempestade de granizo atinge cidade de Castro, no Paraná Flamengo impõe ao Vitória a maior goleada do Campeonato Brasileiro em pontos corridos Ministro da Defesa de Israel afirma que Lula apoia terroristas do Hamas Lula reúne ministros para fazer balanço de gestão e organizar trabalhos da reta final do governo Dez pessoas são resgatadas em trilha do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, em Teresópolis (RJ) Aposentados dizem que ainda não receberam valores descontados indevidamente pelo INSS Sabesp vai reduzir pressão da água durante a noite por causa de baixo nível de reservatórios Polícia procura criminosos que participaram de tentativa de sequestro de neto de ex-prefeito de SP Assista à íntegra do Jornal da Record | 25/08/2025 Itamaraty encaminha ao governo italiano pedido de extradição de ex-assessor de Alexandre de Moraes Governo israelense rebaixa relações diplomáticas com o Brasil Pessoas que aguardavam atendimento em unidade de saúde agridem enfermeiro e bombeiro, em Goiânia Polícia encontra chácara com ao menos 86 animais em situação de maus-tratos na Grande São Paulo Correntes de retorno são responsáveis por 90% dos afogamentos Padre é preso suspeito de abusar sexualmente de crianças e adolescentes em Cascavel (PR) Balão explode perto de comunidade e causa pânico entre moradores no Rio de Janeiro Anvisa proíbe produção de versões manipuladas de canetas emagrecedoras Traficantes usam ambulâncias e carro funerário para transportar cocaína e maconha em MS Helicóptero do corpo de bombeiros cai em lago na costa da França Sessão solene na Câmara marca comemorações de 20 anos do partido Republicanos

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!