Lula veta aumento no número de deputados federais Congresso pode reverter decisão presidencial 16/07/2025 - 23h29

Lula veta projeto que aumenta número de deputados federais

O presidente Lula vetou o projeto que aumentaria o número de deputados federais de 513 para 531, gerando um custo adicional de mais de R$ 64 milhões anuais aos cofres públicos. O Congresso tem a possibilidade de derrubar o veto presidencial, algo que já ocorreu anteriormente. Mesmo com o recesso legislativo se aproximando, Davi Alcolumbre, presidente do Congresso, pode convocar uma sessão extraordinária para discutir o assunto. A decisão adiciona mais tensão entre o Palácio do Planalto e o Legislativo após decretos que ampliaram o IOF. A publicação oficial do veto está prevista para o Diário Oficial da União.

