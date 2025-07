Parlamento português aprova regras mais duras de imigração

O parlamento português aprovou, nesta quarta-feira (16), uma nova lei de imigração que endurece as regras para estrangeiros. As mudanças vão impactar principalmente os brasileiros, que são a maior comunidade de imigrantes em Portugal. Antes, quem chegava do Brasil podia entrar como turista e, depois, solicitar o visto de residência. Após a aprovação da lei, quem quiser ficar no país terá que chegar já com a autorização. Para entrar sem o documento, a única opção é o visto de procura de trabalho, que só será concedido a pessoas consideradas "altamente qualificadas".



