Maduro promete ações contra operações da ExxonMobil em Essequibo Presidente venezuelano critica autorização da Guiana para atividades na região disputada JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 06/03/2025 - 23h49 (Atualizado em 06/03/2025 - 23h49 )

Maduro afirma que tomará medidas para impedir as operações de petrolífera americana em Essequibo

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou que pretende adotar todas as medidas necessárias para impedir as operações da petrolífera americana ExxonMobil na região de Essequibo. Durante um discurso em Caracas, Maduro acusou a Guiana de autorizar atividades ilegais no território que ele considera como pendente de delimitação internacional. A área, administrada pela Guiana, foi reivindicada pela Venezuela no ano passado.

