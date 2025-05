Mães lançam campanha para adiar uso de celular por menores de 14 anos Movimento busca conscientizar sobre impactos do uso precoce de smartphones por crianças JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/05/2025 - 23h00 (Atualizado em 07/05/2025 - 23h00 ) twitter

Grupo de mães lança campanha que propõe proibição do uso de celular por menores de 14 anos

No Brasil, estudos mostram que nove em cada dez crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos utilizam a internet, com 81% possuindo um celular próprio. Preocupadas com os riscos do uso excessivo de tecnologia, um grupo de mães criou o Movimento Desconecta. A iniciativa sugere que o primeiro smartphone seja dado apenas após os 14 anos de idade e propõe que o acesso às redes sociais seja adiado até os 16 anos.

Cristiane, especialista em tecnologia, limita o uso de dispositivos pelas filhas, acreditando que o tempo nas redes sociais é desperdiçado. O pediatra Daniel Becker alerta para os efeitos negativos no aprendizado e na socialização das crianças devido ao uso precoce de celulares. Ele menciona que a exposição frequente a vídeos curtos pode prejudicar a capacidade de concentração em atividades prolongadas.

Internacionalmente, países como a Nova Zelândia e a Austrália já adotaram medidas legais para restringir o acesso de menores às redes sociais. Enquanto isso, no Brasil, o Movimento Desconecta incentiva famílias a atrasarem a introdução dos smartphones na vida dos jovens.

