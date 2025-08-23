Mais brasileiros optam por morar sozinhos, segundo IBGE
Rio de Janeiro lidera em lares unipessoais; população idosa cresce
Um levantamento recente do IBGE aponta que cada vez mais brasileiros estão preferindo viver sozinhos. O estado do Rio de Janeiro destaca-se como líder em residências unipessoais. A pesquisa PNAD mostra uma redução nas casas com casais e filhos, além de lares com parentes e pessoas sem parentesco. Em contraste, os domicílios com apenas um morador cresceram mais de 50%.
A maioria dos que vivem sozinhos são homens. No Rio de Janeiro, essa modalidade de domicílio passou de 15% para 22% em pouco mais de uma década. Outros estados como Rio Grande do Sul, Goiás e Minas Gerais também registraram aumentos significativos.
O estudo também revela um envelhecimento populacional, com a faixa etária acima dos 60 anos subindo de 7% para 11%, especialmente entre mulheres. Por outro lado, há preocupação com a diminuição da população jovem no Brasil, o que pode impactar negativamente o sistema previdenciário devido à redução no número de contribuintes ativos.
Perguntas e Respostas
Qual é a tendência observada no Brasil em relação ao número de pessoas que vivem sozinhas?
Um levantamento recente do IBGE indica que cada vez mais brasileiros estão optando por viver sozinhos, com um crescimento acima de 50% nas residências unipessoais.
Qual estado brasileiro lidera em residências unipessoais?
O estado do Rio de Janeiro é destacado como líder em lares unipessoais, com a modalidade passando de 15% para 22% em mais de uma década.
Como está a faixa etária da população brasileira segundo o estudo do IBGE?
O estudo revela um envelhecimento populacional, com a faixa etária acima dos 60 anos aumentando de 7% para 11%, especialmente entre mulheres.
Qual é uma das preocupações mencionadas no levantamento em relação à população jovem?
Há preocupação com a diminuição da população jovem no Brasil, o que pode impactar negativamente o sistema previdenciário devido à redução no número de contribuintes ativos.
Assista ao vídeo - Levantamento do IBGE revela que brasileiros estão morando sozinhos cada vez mais
