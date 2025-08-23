Mais brasileiros optam por morar sozinhos, segundo IBGE Rio de Janeiro lidera em lares unipessoais; população idosa cresce JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/08/2025 - 23h30 (Atualizado em 22/08/2025 - 23h30 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA IBGE revela aumento na quantidade de brasileiros que vivem sozinhos.

Rio de Janeiro lidera com 22% de lares unipessoais, um crescimento significativo em 10 anos.

Maiores índices de moradia unipessoal são observados entre homens e em outros estados como Rio Grande do Sul e Goiás.

Crescimento da população idosa e preocupação com a redução de jovens impactam o sistema previdenciário.

Levantamento do IBGE revela que brasileiros estão morando sozinhos cada vez mais

Um levantamento recente do IBGE aponta que cada vez mais brasileiros estão preferindo viver sozinhos. O estado do Rio de Janeiro destaca-se como líder em residências unipessoais. A pesquisa PNAD mostra uma redução nas casas com casais e filhos, além de lares com parentes e pessoas sem parentesco. Em contraste, os domicílios com apenas um morador cresceram mais de 50%.

A maioria dos que vivem sozinhos são homens. No Rio de Janeiro, essa modalidade de domicílio passou de 15% para 22% em pouco mais de uma década. Outros estados como Rio Grande do Sul, Goiás e Minas Gerais também registraram aumentos significativos.

O estudo também revela um envelhecimento populacional, com a faixa etária acima dos 60 anos subindo de 7% para 11%, especialmente entre mulheres. Por outro lado, há preocupação com a diminuição da população jovem no Brasil, o que pode impactar negativamente o sistema previdenciário devido à redução no número de contribuintes ativos.

Perguntas e Respostas

Qual é a tendência observada no Brasil em relação ao número de pessoas que vivem sozinhas?

‌



Um levantamento recente do IBGE indica que cada vez mais brasileiros estão optando por viver sozinhos, com um crescimento acima de 50% nas residências unipessoais.

Qual estado brasileiro lidera em residências unipessoais?

‌



O estado do Rio de Janeiro é destacado como líder em lares unipessoais, com a modalidade passando de 15% para 22% em mais de uma década.

Como está a faixa etária da população brasileira segundo o estudo do IBGE?

‌



O estudo revela um envelhecimento populacional, com a faixa etária acima dos 60 anos aumentando de 7% para 11%, especialmente entre mulheres.

Qual é uma das preocupações mencionadas no levantamento em relação à população jovem?

Há preocupação com a diminuição da população jovem no Brasil, o que pode impactar negativamente o sistema previdenciário devido à redução no número de contribuintes ativos.

Assista ao vídeo - Levantamento do IBGE revela que brasileiros estão morando sozinhos cada vez mais

