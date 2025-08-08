Mais de 40% dos brasileiros têm colesterol elevado Colesterol alto é um risco silencioso para a saúde cardiovascular JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/08/2025 - 23h00 (Atualizado em 07/08/2025 - 23h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Mais de 40% dos brasileiros têm colesterol elevado, com muitos desconhecendo a condição.

Em 2024, foram realizados mais de 2,5 milhões de atendimentos nas unidades de saúde relacionados ao colesterol.

Colesterol alto é um fator significativo para infartos e AVCs, ocasionando cerca de 300 mil infartos e 100 mil AVCs anualmente.

A prevenção inclui dieta balanceada, exercícios físicos e monitoramento do histórico familiar para orientações médicas.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Nesta sexta-feira (8) é o Dia Mundial de Combate ao Colesterol, uma data que destaca a importância de monitorar os níveis de colesterol no organismo. Segundo dados do SUS, mais de 40% dos brasileiros têm colesterol elevado, e metade dessas pessoas desconhece essa condição.

Em 2024, as unidades públicas de saúde realizaram mais de 2,5 milhões de atendimentos relacionados a alterações nos níveis de colesterol. O LDL, ou “colesterol ruim”, em excesso pode se acumular nas artérias, dificultando a circulação sanguínea e aumentando o risco de doenças cardiovasculares.

No Brasil, o colesterol alto é um dos principais fatores para infartos e AVCs, responsáveis por cerca de 300 mil infartos e 100 mil AVCs anualmente. O diagnóstico precoce é possível através de um exame de sangue simples, permitindo intervenções antecipadas.

A prevenção envolve uma dieta balanceada e exercícios físicos regulares. Além disso, o histórico familiar pode ser um indicador importante para buscar orientação médica.

