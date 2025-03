MASP inaugura novo edifício Pietro Maria Bardi em São Paulo Expansão do museu dobra espaço para exposições e inclui novas galerias JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/03/2025 - 23h54 (Atualizado em 26/03/2025 - 23h54 ) twitter

MASP inaugura novo prédio nesta sexta (28), ao lado do monumento que se tornou ícone de SP

O Museu de Arte de São Paulo (MASP) inaugura o novo prédio Pietro Maria Bardi nesta sexta-feira, ao lado do famoso monumento com amplo vão livre. Este edifício de 10 andares representa uma significativa ampliação do museu, com um investimento de aproximadamente R$ 250 milhões e um período de construção de seis anos.

A expansão permite que a área de exposições do MASP dobre de tamanho, ultrapassando agora os 20 mil metros quadrados. O novo prédio oferece cinco andares dedicados a exposições, incluindo obras de Renoir e Isaac Julien, além de peças focadas nas artes africanas e geometrias. Uma das principais atrações é a Mostra Histórias do MASP, que traça a trajetória do museu desde sua fundação em 1947.

O anexo também abriga galerias, um laboratório de restauro, salas de aula, um restaurante e uma loja. Um túnel subterrâneo está em construção para conectar o novo prédio ao edifício histórico, com previsão de conclusão ainda este ano. A revitalização também inclui a reabertura do vão livre do prédio principal. A partir de agora, o museu e o anexo oferecerão entrada gratuita todas as sextas-feiras, ampliando o acesso à cultura em São Paulo.

