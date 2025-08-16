Menino de 7 anos baleado em escola durante aula no Rio

Um menino de 7 anos foi baleado durante uma aula de Educação Física em uma escola municipal em Rio das Pedras, zona oeste do Rio de Janeiro. O incidente aconteceu durante um confronto entre criminosos nas proximidades. Este é o 12º caso deste tipo na região metropolitana do Rio este ano, afetando crianças com menos de 11 anos, duas das quais morreram.
Após receber alta hospitalar, a criança ainda enfrenta trauma psicológico e hesita em voltar à escola. A família está em busca de apoio para lidar com a situação delicada. Especialistas em segurança pública alertam que áreas abertas nas escolas, como quadras, podem aumentar os riscos para os alunos.
