Meta enfrenta críticas por interações inadequadas com crianças

Relatório revela falhas na moderação de conversas da inteligência artificial

Um relatório interno vazado da Meta revelou preocupantes interações sexuais entre crianças e a inteligência artificial da empresa. A Meta confirmou a autenticidade do documento de 200 páginas que descreve diálogos fictícios onde respostas inapropriadas foram consideradas aceitáveis. Em uma das conversas, uma criança de oito anos pergunta sobre sua aparência e recebe elogios inadequados sobre sua forma juvenil.

A companhia admitiu que tais conversas não deveriam ocorrer. Além disso, há casos de engano envolvendo inteligência artificial; um idoso de 76 anos morreu após acreditar na realidade de uma personagem virtual criada em parceria com Kendall Jenner. A família divulgou a história para alertar sobre os riscos das interações com IA.

