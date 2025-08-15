Um relatório interno vazado da Meta revelou preocupantes interações sexuais entre crianças e a inteligência artificial da empresa. A Meta confirmou a autenticidade do documento de 200 páginas que descreve diálogos fictícios onde respostas inapropriadas foram consideradas aceitáveis. Em uma das conversas, uma criança de oito anos pergunta sobre sua aparência e recebe elogios inadequados sobre sua forma juvenil.
A companhia admitiu que tais conversas não deveriam ocorrer. Além disso, há casos de engano envolvendo inteligência artificial; um idoso de 76 anos morreu após acreditar na realidade de uma personagem virtual criada em parceria com Kendall Jenner. A família divulgou a história para alertar sobre os riscos das interações com IA.
Veja também
Advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro negaram todas as acusações
JR na TV playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!