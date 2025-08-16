Ministério da Justiça intensifica identificação de pacientes sem documentos Ação visa localizar desaparecidos em hospitais públicos no Brasil JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/08/2025 - 00h11 (Atualizado em 16/08/2025 - 00h11 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Ministério da Justiça intensifica identificação de pacientes sem documentos em hospitais públicos.

Campanha visa reduzir o número diário de 230 desaparecidos no Brasil.

Casos, como o de um homem de 63 anos em Salvador, demonstram a eficácia da iniciativa de coletar fotos e impressões digitais.

No ano passado, foram identificados 35 dos 1.645 pacientes analisados em situações semelhantes.

Todos os dias, cerca de 230 pessoas são registradas como desaparecidas no Brasil. Para reduzir esse número, uma campanha do Ministério da Justiça está sendo realizada em hospitais públicos. A iniciativa envolve a coleta de fotos e impressões digitais de pacientes internados sem identificação.

Em Salvador, um caso recente ilustra essa ação. Um homem de 63 anos foi internado sem documentos e não teve sucesso na localização de seus familiares pela equipe social do hospital. No entanto, peritos da Polícia Civil conseguiram identificá-lo após analisarem suas fotos e impressões digitais.

Essa campanha nacional busca aplicar ações semelhantes em outras regiões do país. No ano passado, dados foram coletados de 1.645 pacientes em situações semelhantes, resultando na identificação de 35 deles.

Qual é o objetivo da campanha do Ministério da Justiça em hospitais públicos?

A campanha visa localizar pacientes internados sem identificação e, assim, reduzir o número de pessoas desaparecidas no Brasil, que é de cerca de 230 por dia.

Como a campanha está sendo realizada?

A campanha envolve a coleta de fotos e impressões digitais de pacientes que não possuem documentos, para facilitar sua identificação.

Pode dar um exemplo recente dessa iniciativa?

Um homem de 63 anos foi internado em Salvador sem documentos e não teve sucesso em localizar seus familiares. No entanto, peritos da Polícia Civil conseguiram identificá-lo através da análise de suas fotos e impressões digitais.

Qual foi o resultado da campanha no ano passado?

No ano passado, foram coletados dados de 1.645 pacientes em situações semelhantes, resultando na identificação de 35 deles.

PLs visam regulação de conteúdo e aspectos econômicos das plataformas digitais

