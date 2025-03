Ministro concede prisão domiciliar à mulher que pichou estátua da Justiça Débora Rodrigues dos Santos usará tornozeleira eletrônica e terá restrições judiciais JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/03/2025 - 00h17 (Atualizado em 29/03/2025 - 01h45 ) twitter

Moraes concede prisão domiciliar à mulher que pichou ‘perdeu, mané’ em estátua no 8 de janeiro

O Supremo Tribunal Federal, por decisão do ministro Alexandre de Moraes, determinou que Débora Rodrigues dos Santos, cabeleireira detida preventivamente por dois anos, cumpra prisão domiciliar. Ela é acusada de participar dos eventos de 8 de janeiro e deixará a prisão com monitoramento eletrônico. Débora também está sujeita a restrições, como a proibição de conceder entrevistas, acessar redes sociais e manter contato com outros envolvidos no caso.

Débora foi acusada de usar batom para escrever em uma estátua em frente ao Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes e o ministro Flávio Dino votaram pela sua condenação a 14 anos de prisão. No entanto, o julgamento foi interrompido após um pedido de vista do ministro Luiz Fux.

