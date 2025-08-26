Logo R7.com
Ministro israelense acusa Lula de apoiar Hamas

Crise entre Brasil e Israel se intensifica após declarações de Israel Katz

  • O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, acusou Lula de apoiar o Hamas, aumentando a tensão diplomática entre Brasil e Israel.
  • Katz chamou Lula de antissemita por retirar o Brasil da Aliança Internacional de Memória do Holocausto.
  • O Itamaraty respondeu às acusações, chamando-as de ofensivas e lembrou que Katz já havia declarado Lula persona non grata.
  • Israel nomeou um novo embaixador para Brasília, mas a falta de resposta do Brasil foi interpretada como uma recusa diplomática.

 

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, acusou o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva de apoiar os terroristas do Hamas, intensificando a crise diplomática entre Brasil e Israel. Katz afirmou que Lula mostrou sua verdadeira face como antissemita ao retirar o Brasil da Aliança Internacional de Memória do Holocausto. Em resposta, o Itamaraty repudiou as declarações como ofensivas e inaceitáveis.

A controvérsia começou quando Katz publicou nas redes sociais que Lula alinha o Brasil com regimes como o Irã, que nega o Holocausto e ameaça Israel. A postagem incluía uma imagem gerada por inteligência artificial mostrando Lula como uma marionete do líder supremo iraniano Ayatollah Ali Khamenei.

O Itamaraty criticou as acusações de Katz, lembrando que ele declarou Lula persona non grata no ano passado após comparações entre ações de Israel em Gaza e o regime de Hitler feitas por Lula. A situação piorou quando o governo israelense indicou um novo embaixador para Brasília sem resposta do Brasil, interpretada como recusa diplomática. O porta-voz do governo de Israel informou que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu está ciente da situação e deve se manifestar em breve.

Perguntas e Respostas

Qual foi a acusação feita pelo ministro israelense Israel Katz contra o presidente Lula?


Israel Katz acusou Luiz Inácio Lula da Silva de apoiar o Hamas e de ser antissemita ao retirar o Brasil da Aliança Internacional de Memória do Holocausto.

Como o Itamaraty respondeu às declarações de Israel Katz?


O Itamaraty repudiou as declarações de Katz, considerando-as ofensivas e inaceitáveis.

O que motivou a crise diplomática entre Brasil e Israel?


A crise começou quando Katz postou nas redes sociais que Lula alinha o Brasil com regimes como o Irã, e incluiu uma imagem de Lula como uma marionete do líder supremo iraniano.

Qual o significado do novo embaixador indicado pelo governo israelense para Brasília?

A indicação de um novo embaixador por Israel, sem resposta do Brasil, foi interpretada como uma recusa diplomática, agravando ainda mais a situação entre os dois países.

