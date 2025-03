Minuto JR: prefeitura do RJ faz operação para reabrir quiosques fechados por traficantes JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 19/03/2025 - 22h36 (Atualizado em 20/03/2025 - 01h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A prefeitura do Rio de Janeiro fez uma operação para reabrir quiosques interditados por traficantes. Criminosos colaram adesivos falsos de interdição no local e exigiram dinheiro para o funcionamento. Duas pessoas foram levadas à delegacia para prestar esclarecimentos. E ainda: um dos maiores produtores de metanfetamina do estado de São Paulo foi condenado nesta quarta-feira (19).

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD