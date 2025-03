Morre Wlamir Marques, ícone do basquete brasileiro Atleta bicampeão mundial e medalhista olímpico é lembrado por seu legado JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/03/2025 - 00h17 (Atualizado em 19/03/2025 - 00h46 ) twitter

Morre Wlamir Marques, grande ícone do basquete brasileiro

Wlamir Marques, um dos maiores nomes do basquete brasileiro, faleceu nesta terça-feira em São Paulo, aos 87 anos. Ele foi uma figura central na seleção brasileira, conquistando dois títulos mundiais em 1959 e 1963 e duas medalhas de bronze nas Olimpíadas de Roma em 1960 e de Tóquio em 1964. Em 2023, Wlamir foi homenageado com sua entrada no Hall da Fama da FIBA.

Nascido em São Vicente, litoral paulista, Wlamir fez parte da geração de ouro do basquete nacional, época em que a seleção vestia camisetas listradas em verde e amarelo. Ele teve uma carreira notável no Corinthians, onde conquistou diversos campeonatos, incluindo o tricampeonato sul-americano e brasileiro, além de cinco títulos paulistas. Após encerrar sua carreira como jogador, Wlamir também atuou como técnico e comentarista de televisão.

A Confederação Brasileira de Basquete expressou seu pesar pela perda, destacando que Wlamir deixou uma marca indelével na história do esporte. Hortência comentou sobre a honra de ter seu estilo comparado ao dele: “Muitas pessoas que viram me trouxeram um orgulho muito grande de que meu basquete era um pouco parecido com o dele.” O velório ocorrerá no ginásio do Corinthians e será aberto ao público.

O presidente Lula também lamentou a morte do jogador por meio de uma nota oficial, reconhecendo sua importância como referência no esporte. Wlamir deixa dois filhos e netos.

Morre Wlamir Marques, grande ícone do basquete brasileiro

