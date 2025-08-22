Motorista é exonerado após atropelar maratonista em Salvador
Ex-secretário parlamentar dirigia com sinais de embriaguez
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Um motorista que atuava como secretário parlamentar na Assembleia Legislativa da Bahia foi exonerado após atropelar um maratonista em Salvador. No momento do acidente, ele apresentava sinais de embriaguez.
No Brasil, motoristas que se recusam a realizar o teste do bafômetro cometem uma infração gravíssima. Isso resulta em uma multa de quase R$ 3 mil e suspensão da carteira de habilitação por um ano. Mesmo sem o teste, agentes de trânsito podem prender motoristas que apresentam sinais claros de embriaguez, como olhos vermelhos e dificuldades para andar.
A Comissão de Constituição e Justiça do Senado analisa um projeto de lei que pode tornar obrigatória a realização do teste do bafômetro. Se aprovado, o projeto seguirá para avaliação na Câmara dos Deputados.
Perguntas e Respostas
O que aconteceu com o motorista que atropelou um maratonista em Salvador?
Um motorista que atuava como secretário parlamentar na Assembleia Legislativa da Bahia foi exonerado após atropelar um maratonista em Salvador, apresentando sinais de embriaguez no momento do acidente.
Quais as consequências para motoristas que se recusam a fazer o teste do bafômetro no Brasil?
No Brasil, motoristas que se recusam a realizar o teste do bafômetro cometem uma infração gravíssima, resultando em uma multa de quase R$ 3 mil e suspensão da carteira de habilitação por um ano.
Como a polícia pode agir em casos de motoristas embriagados?
Agentes de trânsito podem prender motoristas que apresentam sinais claros de embriaguez, como olhos vermelhos e dificuldades para andar, mesmo sem a realização do teste do bafômetro.
Qual é o projeto de lei que está sendo analisado pelo Senado relacionado ao bafômetro?
A Comissão de Constituição e Justiça do Senado analisa um projeto de lei que pode tornar obrigatória a realização do teste do bafômetro. Se aprovado, o projeto seguirá para avaliação na Câmara dos Deputados.
Assista ao vídeo - Motoristas se recusam a fazer teste do bafômetro para tentar escapar da prisão em flagrante
Veja também
Polícia Federal aponta que Jair Bolsonaro encaminhou mais de 300 vídeos durante período em que já estava proibido de usar as redes sociais
JR na TV playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!