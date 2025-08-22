Motorista é exonerado após atropelar maratonista em Salvador Ex-secretário parlamentar dirigia com sinais de embriaguez JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/08/2025 - 00h17 (Atualizado em 22/08/2025 - 00h17 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Motorista exonerado após atropelar maratonista em Salvador.

Ele era secretário parlamentar e apresentava sinais de embriaguez.

Recusar o teste do bafômetro resulta em multa de quase R$ 3 mil e suspensão da licença.

Senado analisa projeto que pode tornar o teste obrigatório para motoristas.

Motoristas se recusam a fazer teste do bafômetro para tentar escapar da prisão em flagrante

Um motorista que atuava como secretário parlamentar na Assembleia Legislativa da Bahia foi exonerado após atropelar um maratonista em Salvador. No momento do acidente, ele apresentava sinais de embriaguez.

No Brasil, motoristas que se recusam a realizar o teste do bafômetro cometem uma infração gravíssima. Isso resulta em uma multa de quase R$ 3 mil e suspensão da carteira de habilitação por um ano. Mesmo sem o teste, agentes de trânsito podem prender motoristas que apresentam sinais claros de embriaguez, como olhos vermelhos e dificuldades para andar.

A Comissão de Constituição e Justiça do Senado analisa um projeto de lei que pode tornar obrigatória a realização do teste do bafômetro. Se aprovado, o projeto seguirá para avaliação na Câmara dos Deputados.

