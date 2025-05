Motoristas de carros de luxo realizam rachas em Belo Horizonte Polícia investiga vídeos de disputas ilegais em avenidas da cidade JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/05/2025 - 22h59 (Atualizado em 07/05/2025 - 22h59 ) twitter

Imagens flagram motoristas de carros de luxo usando avenidas de Belo Horizonte para disputar racha

Motoristas de veículos de luxo estão utilizando avenidas de Belo Horizonte para realizar rachas, colocando em risco a segurança de pedestres e outros condutores. As autoridades policiais estão analisando vídeos divulgados na internet para identificar os participantes dessas corridas ilegais.

Essas disputas ocorrem em plena luz do dia e são exibidas em perfis anônimos online. Mesmo com a presença de radares, os condutores continuam a realizar manobras perigosas. De acordo com o Observatório de Segurança Pública de Minas Gerais, a capital registrou 140 acidentes devido ao excesso de velocidade neste ano, resultando em duas mortes.

Demonstrar habilidades como arrancadas e derrapagens é considerado uma infração gravíssima pelo Código de Trânsito, acarretando multa e pontos na carteira. Se um acidente resultar em morte, o motorista pode enfrentar até 10 anos de prisão. Recentemente, um racha na região leste da cidade causou um acidente envolvendo um carro, um ônibus e uma motocicleta, deixando uma mulher gravemente ferida. O condutor responsável foi detido.

