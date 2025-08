Motoristas embriagados causam tragédias diárias em SP Acidentes fatais no trânsito preocupam autoridades JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/08/2025 - 20h56 (Atualizado em 04/08/2025 - 20h56 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA São Paulo registrou uma média de dez acidentes fatais por dia no primeiro semestre de 2023.

Um motorista embriagado atropelou oito pedestres em Cotia, resultando na morte de Patrícia de Mello.

Estatísticas revelam que 1.941 motoristas foram indiciados por homicídio culposo, com 43 casos envolvendo embriaguez.

Outro acidente na zona norte incluía um motorista que colidiu com um poste e se recusou a fazer o teste do bafômetro.

SP: Estado registra dez acidentes de trânsito com morte por dia no primeiro semestre de 2025

No primeiro semestre deste ano, São Paulo registrou uma média de dez acidentes de trânsito fatais por dia. Em Cotia, um motorista embriagado atropelou oito pedestres, resultando na morte de Patrícia de Mello, de 33 anos. O motorista, João Quirino, de 61 anos, foi preso preventivamente após audiência de custódia.

O acidente ocorreu quando um carro em alta velocidade atingiu o grupo que caminhava pela rua. A mãe de Patrícia também ficou ferida e expressou indignação com a imprudência do motorista.

Estatísticas mostram que no mesmo período, 1.941 motoristas foram indiciados por homicídio culposo em São Paulo, com embriaguez presente em 43 casos. Outro incidente na zona norte da capital envolveu um motorista embriagado que colidiu com um poste; ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e estava com a habilitação vencida.

Assista ao vídeo - SP: Estado registra dez acidentes de trânsito com morte por dia no primeiro semestre de 2025

