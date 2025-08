Ministro Alexandre de Moraes determina prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão foi motivada pelo descumprimento de medidas cautelares impostas no inquérito da tentativa de golpe de Estado. Segundo Moraes, Bolsonaro voltou a usar redes sociais, o que havia sido proibido por ordem judicial. Essa é a segunda vez que o ex-presidente infringe a mesma restrição. Ele também terá que usar tornozeleira eletrônica.



