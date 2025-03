Mulher com medida protetiva é assassinada em São Paulo Ex-marido é suspeito de matar Elaine Domenes na frente de casa JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 05/03/2025 - 23h14 (Atualizado em 05/03/2025 - 23h14 ) twitter

Elaine Domenes, de 53 anos, foi morta a tiros pelo ex-marido na região central de São Paulo . O crime ocorreu em frente à residência da vítima, que possuía medida protetiva contra o suspeito, Rogério Gonçalves, de 56 anos. A polícia está em busca do suspeito após o ocorrido.

O filho de Elaine estava no apartamento da família quando ouviu o disparo. Ao descer, encontrou a mãe já sem vida. A vítima havia se encontrado com o ex-companheiro e, ao retornar, foi assassinada. A violência doméstica é um problema crescente, com diversas formas de manifestação, como abuso físico e psicológico.

A Casa da Mulher Brasileira tem sido um recurso importante para vítimas, com a unidade de São Paulo registrando quase 4.500 atendimentos em janeiro. O telefone 180, que recebe denúncias de violência contra a mulher em todo o país, registrou mais de 690 mil atendimentos em 2024, um aumento significativo em comparação ao ano anterior.

