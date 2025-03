Muro e bilheteria do Allianz Parque são pichados após derrota do Palmeiras para o Corinthians JR na TV|Do R7 18/03/2025 - 23h34 (Atualizado em 19/03/2025 - 18h22 ) twitter

Depois da derrota para o Corinthians, o muro e a bilheteria do Allianz Parque foram pichados de madrugada (18). Os pichadores escreveram: "Acorda, é guerra" e citaram o técnico Felipão em referência a Copa Libertadores do ano 2000. Na ocasião, o Palmeiras também perdeu a primeira partida para o Corinthians e conseguiu a classificação nos pênaltis, após vencer o segundo jogo. O muro foi pintado por funcionários do Palmeiras ainda pela manhã.

