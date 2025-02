Museu da Imagem e do Som, em São Paulo, inaugura exposição ‘Jovem Guarda 60 anos’ nesta quinta (27) JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 27/02/2025 - 00h12 (Atualizado em 27/02/2025 - 12h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Museu da Imagem e do Som, localizado em São Paulo, inaugura nesta quinta (27) a exposição "Jovem Guarda 60 Anos”, em homenagem às seis décadas do movimento cultural que marcou época no Brasil. Por lá, os visitantes poderão ver de perto o vestido da cantora Wanderléa, um mural dedicado a Erasmo Carlos e outros vários destaques. Assista!

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD