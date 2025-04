Mutirão de vacinação infantil começa no Brasil e em outros países do continente Iniciativa visa aumentar cobertura vacinal em crianças com índices abaixo do esperado JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/04/2025 - 23h36 (Atualizado em 25/04/2025 - 23h36 ) twitter

Brasil inicia mutirão de vacinação neste sábado (26) junto com outros países do continente americano

O Brasil inicia neste sábado (26) um mutirão de vacinação simultâneo com outros países do continente americano. A ação busca melhorar os índices de imunização infantil, atualmente abaixo das metas do Ministério da Saúde. A região Norte apresenta os menores índices devido às dificuldades de acesso das equipes de saúde.

As comunidades indígenas são um dos focos principais da Semana de Vacinação das Américas, uma força-tarefa para ampliar a cobertura vacinal no continente. No Rio de Janeiro, um sistema de rastreamento infantil ajudou a aumentar a imunização na cidade, elevando o índice de cobertura para quase 91% em menos de um ano. Locais movimentados foram estrategicamente utilizados para facilitar o acesso à vacinação.

