Francês é preso ao tentar entrar no Brasil com R$ 300 mil em canetas emagrecedoras

Novas cargas de canetas emagrecedoras foram apreendidas nos aeroportos brasileiros. Desta vez, em Minas Gerais e na Bahia. Em Salvador (BA), um francês foi preso quando tentava entrar no país com um carregamento avaliado em R$ 300 mil. O medicamento estava na mochila do passageiro e foi descoberto por um scanner da Receita Federal no Aeroporto Internacional de Salvador. Deste fevereiro do ano passado, a Receita Federal já apreendeu 11 mil unidades do medicamento nos aeroportos do país.



