Neymar desfalca Santos em jogo decisivo contra Fortaleza

Mesmo recuperado da Covid, Neymar vai desfalcar o Santos em partida contra o Fortaleza nesta quinta

Nesta quinta-feira, Fortaleza e Santos se enfrentam em um jogo decisivo pelo Campeonato Brasileiro antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes. A partida será transmitida ao vivo pela RECORD às 19h. Ambos os times buscam escapar da zona de rebaixamento, tornando este confronto crucial.

O Fortaleza está na 17ª posição e não vence há três jogos. Recentemente, passou por mudanças no elenco com as saídas de Tite e Paul Fernandes, além da chegada de Matheus Pereira. Do outro lado, o Santos também precisa dos três pontos para melhorar sua posição na tabela. Neymar está fora do jogo devido a uma suspensão após expulsão contra o Botafogo, apesar de já estar recuperado da Covid.

A transmissão pela RECORD oferece aos fãs a chance de acompanhar esse importante confronto esportivo.

Assista ao vídeo - Mesmo recuperado da Covid, Neymar vai desfalcar o Santos em partida contra o Fortaleza nesta quinta

