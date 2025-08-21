Logo R7.com
Oposição lidera cargos na CPI mista do INSS

Comissão irá investigar fraudes em descontos de benefícios previdenciários

  • A oposição no Congresso assumiu os principais cargos na CPI mista do INSS.
  • Carlos Viana foi eleito presidente da comissão com uma votação de 17 a 14.
  • A CPI investigará fraudes em descontos de benefícios para aposentados.
  • A investigação poderá impactar discussões políticas até as eleições de 2026.

 

A oposição no Congresso Nacional assumiu os principais cargos na CPI mista do INSS para investigar fraudes em descontos de benefícios de aposentados. Com uma votação de 17 a 14, Carlos Viana foi eleito presidente da comissão. A expectativa era que senadores e deputados de partidos do governo controlassem a comissão.

A comissão investigará irregularidades nos descontos aplicados sobre aposentadorias e chamará ministros recentes da Previdência para prestar esclarecimentos. A atuação poderá influenciar discussões políticas até o período eleitoral de 2026.

A vitória da oposição contrariou as indicações dos líderes das Casas, refletindo uma articulação com parlamentares da base governista como resposta à sociedade. A investigação surge após uma operação revelada em abril pela Polícia Federal e pela Controladoria-Geral da União que identificou mais de seis milhões de aposentados afetados.

Qual é o objetivo da CPI mista do INSS?

A CPI mista do INSS tem como objetivo investigar fraudes em descontos de benefícios de aposentados.


Quem foi eleito presidente da CPI e qual foi o resultado da votação?

Carlos Viana foi eleito presidente da CPI com uma votação de 17 a 14.

Quais ações a comissão irá realizar durante suas investigações?

A comissão irá investigar irregularidades nos descontos aplicados sobre aposentadorias e convocar ministros recentes da Previdência para prestar esclarecimentos.


Qual foi a reação da oposição ao assumir a liderança da CPI?

A vitória da oposição contrariou as indicações dos líderes das Casas e refletiu uma articulação com parlamentares da base governista como resposta à sociedade.

