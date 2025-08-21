Oposição lidera cargos na CPI mista do INSS
Comissão irá investigar fraudes em descontos de benefícios previdenciários
A oposição no Congresso Nacional assumiu os principais cargos na CPI mista do INSS para investigar fraudes em descontos de benefícios de aposentados. Com uma votação de 17 a 14, Carlos Viana foi eleito presidente da comissão. A expectativa era que senadores e deputados de partidos do governo controlassem a comissão.
A comissão investigará irregularidades nos descontos aplicados sobre aposentadorias e chamará ministros recentes da Previdência para prestar esclarecimentos. A atuação poderá influenciar discussões políticas até o período eleitoral de 2026.
A vitória da oposição contrariou as indicações dos líderes das Casas, refletindo uma articulação com parlamentares da base governista como resposta à sociedade. A investigação surge após uma operação revelada em abril pela Polícia Federal e pela Controladoria-Geral da União que identificou mais de seis milhões de aposentados afetados.
