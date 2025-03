Ouro supera pela primeira vez 3 mil dólares por onça Analistas apontam guerra comercial como impulsionadora do recorde JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 15/03/2025 - 01h37 (Atualizado em 15/03/2025 - 01h37 ) twitter

Cotação do ouro bate recorde e supera 3 mil dólares por onça pela primeira vez na história

Pela primeira vez na história, a cotação do ouro ultrapassou 3 mil dólares por onça, equivalente a pouco mais de 31 gramas ou mais de R$ 17.250. Analistas financeiros afirmam que esse marco foi impulsionado pela guerra comercial entre os Estados Unidos e outros países. As sobretaxas geram incertezas no mercado, aumentando a procura pelo ouro, visto como um investimento seguro em tempos de instabilidade econômica.

