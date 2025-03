Pagamento do FGTS para demitidos que aderiram ao saque-aniversário termina nesta segunda (10) JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 10/03/2025 - 14h40 (Atualizado em 10/03/2025 - 18h04 ) twitter

Está liberado o último lote de pagamentos do FGTS para os trabalhadores que optaram pelo saque-aniversário, e foram demitidos sem justa causa entre janeiro de 2020 e fevereiro deste ano. O pagamento liberado hoje é para quem faz aniversário entre setembro e dezembro e não tem conta cadastrada no aplicativo do FGTS. Os saques podem ser realizados nas agências da caixa econômica e nas lotéricas para quem tem o cartão cidadão. Trabalhadores com mais de R$ 3.000 de saldo na conta do fundo de garantia recebem uma segunda parcela em junho.

