Pagamentos de março do Bolsa Família começam nesta terça (18) JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 18/03/2025 - 14h16 (Atualizado em 18/03/2025 - 18h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Os pagamentos de março do Bolsa Família começam nesta terça-feira (18). As datas são definidas de acordo com o último dígito do número de identificação social. O Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social lança um plano de ação para combater fraudes em programas sociais, também nesta terça. O objetivo é melhorar o fluxo de informações do CadÚnico.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD