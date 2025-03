Países consideram retaliação após tarifas dos EUA sobre veículos importados México, Canadá, Japão, Coreia do Sul e Alemanha são os principais fornecedores JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/03/2025 - 00h07 (Atualizado em 28/03/2025 - 00h07 ) twitter

Países estudam retaliar os EUA com taxas após anúncio de tarifas sobre carros importados

Os Estados Unidos anunciaram uma tarifa de 25% sobre a importação de carros, autopeças e caminhões leves. Essa medida visa injetar mais de R$ 5 trilhões na economia americana. No entanto, a indústria automotiva alerta que isso pode elevar os preços dos veículos em até 10%.

México, Canadá, Japão, Coreia do Sul e Alemanha, principais fornecedores de veículos para os EUA representando 75% das importações do setor, estão avaliando suas reações. Canadá e México já manifestaram intenção de retaliar. Por outro lado, Japão, Coreia do Sul e União Europeia buscam negociar para minimizar os efeitos econômicos.

Em outra frente internacional, uma declaração de Donald Trump sobre a Groenlândia gerou tensão com a Dinamarca. O ministro da Defesa dinamarquês considerou a fala inadequada. Uma delegação dos EUA planeja visitar uma base militar na Groenlândia em breve.

