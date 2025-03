Palmeiras anuncia contratação do atacante Vitor Roque em negócio de mais de R$ 150 milhões JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 05/03/2025 - 15h21 (Atualizado em 06/03/2025 - 12h21 ) twitter

O Palmeiras anunciou a contratação do atacante Vitor Roque. O jogador, que faz 20 anos nesta sexta-feira (28), era do Barcelona, mas estava atuando pelo Bétis, da Espanha. Vitor Roque é a maior contratação da história do futebol brasileiro. Ele chega em um negócio de mais de R$ 150 milhões e com contrato até o fim de 2029.

