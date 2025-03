Palmeiras apresenta Lucas Evangelista Meio-campista chega para reforçar o Verdão JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/03/2025 - 01h44 (Atualizado em 22/03/2025 - 03h18 ) twitter

Palmeiras anuncia Lucas Evangelista como reforço para a temporada

O Palmeiras apresentou Lucas Evangelista como seu novo reforço. O meio-campista, vindo do Red Bull Bragantino, não poderá atuar no Campeonato Paulista por já ter jogado pelo seu antigo clube, mas estará disponível para o Campeonato Brasileiro. Lucas escolheu usar a camisa número 30 em homenagem à sua mãe falecida em 2023.

Enquanto isso, o Corinthians mantém sua invencibilidade na Neo Química Arena neste ano e precisa apenas de um empate contra o Palmeiras para conquistar o título estadual. Desde a chegada do técnico Ramón Díaz, o time só perdeu uma vez em casa. O atacante Romero, artilheiro do estádio, espera conquistar seu terceiro título estadual pelo clube.

A final entre Corinthians e Palmeiras acontece na próxima quinta-feira e será transmitida com exclusividade pela RECORD às 21h30. Para atualizações sobre o campeonato, acompanhe o canal de transmissão do WhatsApp do R7 Sports.

