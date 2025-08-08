Passarelas de corda reduzem atropelamentos de animais no RS

Passarelas de corda diminuem atropelamentos de animais nas rodovias do RS.
Estruturas instaladas na região metropolitana de Porto Alegre preservam espécies ameaçadas, como o bugio ruivo.
Documentação mostrou mais de 4.100 mamíferos cruzando as passarelas entre setembro de 2024 e maio deste ano.
Moradores notam a redução de acidentes envolvendo animais, aumentando a segurança dos motoristas.
Passarelas feitas de cordas têm reduzido significativamente os atropelamentos de animais nas rodovias do Rio Grande do Sul. Instaladas na região metropolitana de Porto Alegre, essas estruturas ajudam a preservar diversas espécies ameaçadas de extinção, como o bugio ruivo.
Implementadas em 20 trechos críticos onde acidentes eram frequentes, as passarelas foram documentadas por câmeras que registraram mais de 4.100 mamíferos entre setembro de 2024 e maio deste ano. A iniciativa é uma parceria entre o governo estadual e uma empresa local de rodovias.
Moradores da região já percebem a diferença com a diminuição dos acidentes envolvendo animais. Além disso, as passarelas proporcionam segurança adicional para motoristas, evitando o desconforto causado por atropelamentos.
