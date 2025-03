Paulistão: Corinthians, Palmeiras e Santos se classificam para a semifinal JR na TV|Do R7 03/03/2025 - 21h42 (Atualizado em 04/03/2025 - 12h23 ) twitter

Corinthians, Palmeiras e Santos estão classificados para a semifinal do Campeonato Paulista. A boa notícia é que, em momentos decisivos, os craques estão resolvendo. No jogo do Timão contra o Mirassol, Romero abriu o placar após cruzamento de Memphis Depay, enquanto o camisa 10, eleito craque da partida, definiu o resultado com um gol de cabeça após assistência do argentino Angileri. Enquanto isso, o Palmeiras, que já está classificado, vibra com a chegada de Vitor Roque, contratação mais cara do futebol brasileiro, que pode estrear no próximo fim de semana.

