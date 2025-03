Peças de motos estão cada vez mais visadas pelos criminosos no estado de São Paulo JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 15/03/2025 - 20h34 (Atualizado em 16/03/2025 - 01h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Além de enfrentar os imprevistos no trânsito, entregadores e proprietários de moto têm sido surpreendidos pelos roubos de peças, cada vez mais visadas pelos criminosos. Só em janeiro, a média foi de 46 roubos ou furtos por dia no estado de São Paulo. E o que é levado acaba sendo revendido no mercado clandestino.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD