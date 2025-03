Pesquisa Real Time Big Data revela opinião dos brasileiros sobre racismo no futebol Estudo aborda percepções sobre atos racistas e punições no esporte JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 13/03/2025 - 01h19 (Atualizado em 13/03/2025 - 02h06 ) twitter

Pesquisa Real Time Big Data mostra o que os brasileiros pensam sobre racismo no futebol

Uma pesquisa realizada pelo Real Time Big Data, encomendada pelo Jornal da Record, investigou a opinião dos brasileiros sobre racismo no futebol. Conduzido com mil pessoas entre os dias 11 e 12 de março, o estudo revelou que 77% dos entrevistados acompanharam o caso de racismo envolvendo o jogador Luighi, do Palmeiras. A margem de erro é de três pontos percentuais, com um nível de confiança de 95%.

O levantamento questionou se o gesto de imitar macaco é considerado racista; 69% dos entrevistados afirmaram que sim e defendem punição exemplar. Enquanto isso, 18% veem o ato como parte da cultura do futebol e outros 13% acreditam que é uma estratégia para desestabilizar o adversário. Além disso, para 86% dos participantes, as notas de repúdio e campanhas anti-racismo são consideradas ineficazes atualmente.

Em relação às medidas disciplinares solicitadas pelo Palmeiras contra o Cerro Portenho na Libertadores Sub-20 — exclusão do torneio, multas e jogos com portões fechados —, a pesquisa mostrou que 55% concordam com a punição ao time paraguaio. No entanto, 45% acham que a ação individual de um torcedor não deveria resultar em penalidades para o clube.

