PF investiga compra de votos envolvendo deputada e presidente da CBF

RESUMO DA NOTÍCIA A PF investiga a deputada Helena Lima e o presidente da CBF, Samir Xaud, por compra de votos nas eleições de Roraima em 2024.

Dez mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Roraima e Rio de Janeiro, incluindo na sede da CBF.

A investigação começou após a apreensão de R$ 500 mil, e a Justiça bloqueou mais de R$ 10 milhões nas contas dos suspeitos.

A CBF nega vínculo com a operação, e Samir Xaud se colocou à disposição para colaborar, enquanto Helena Lima se mostrou surpresa com a ação.

PF investiga presidente da CBF e deputada federal Helena Lima

A Polícia Federal está investigando a deputada federal Helena Lima e o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Samir Xaud, por suspeita de compra de votos nas eleições municipais de Roraima em 2024. Dez mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços ligados aos investigados.

As operações ocorreram em Roraima e no Rio de Janeiro, incluindo a sede da CBF. A investigação começou após a apreensão de R$ 500 mil pouco antes das eleições municipais. A Justiça também determinou o bloqueio de mais de R$ 10 milhões nas contas dos envolvidos.

A CBF declarou que a operação não está relacionada à entidade e que seu presidente não é o foco principal das investigações. Samir Xaud afirmou estar disponível para colaborar com as autoridades. A deputada Helena Lima manifestou surpresa com a operação e afirmou não ter sido notificada oficialmente.

