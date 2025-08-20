Logo R7.com
PF investiga desvio de R$ 50 milhões do Fundeb no Maranhão e Piauí

Fraudes envolvem servidores públicos; itens de luxo foram apreendidos

A Polícia Federal está investigando um desvio superior a R$ 50 milhões do Fundeb, fundo voltado para a educação básica. Foram emitidos 45 mandados de busca e apreensão em cidades do Maranhão e Piauí devido às suspeitas de fraude.

As investigações apontam que parte dos valores desviados retornava a servidores públicos envolvidos no esquema. Durante as buscas, foram apreendidos relógios de luxo, dinheiro em espécie e joias.

