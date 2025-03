Polícia conclui inquérito sobre execução de empresário em Guarulhos Seis pessoas foram indiciadas, incluindo três policiais militares JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 15/03/2025 - 01h40 (Atualizado em 15/03/2025 - 01h40 ) twitter

Caso Gritzbach: polícia conclui inquérito e indicia 6 pessoas pela execução do empresário em SP

Após quatro meses de investigação, as autoridades finalizaram o inquérito sobre a morte de Vinícius Gritzbach, ocorrida em novembro do ano anterior. Seis indivíduos foram indiciados, entre eles, três policiais militares.

O relatório da investigação possui cerca de 500 páginas, detalhando o envolvimento de Emilio Carlos Gongorra Castilho, conhecido como Cigarreira, apontado como mandante do crime. Diego dos Santos Amaral e Cauê Amaral também foram identificados como colaboradores no planejamento do homicídio.

A motivação do crime foi atribuída a uma retaliação pelas mortes de dois membros do PCC, Anselmo Santa Fausta e Antônio Corona Neto. O crime teria sido encomendado por um valor de três milhões de reais. A execução do empresário ocorreu no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos.

