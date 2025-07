Polícia de Nova York busca suspeito de tiroteio em Manhattan Três pessoas feridas, incluindo um policial JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/07/2025 - 23h28 (Atualizado em 28/07/2025 - 23h28 ) twitter

Polícia procura por suspeito de atirar em três pessoas em Nova York

A polícia de Nova York está à procura de um homem suspeito de disparar contra três pessoas, incluindo um policial, em um tiroteio ocorrido no centro de Manhattan. O incidente aconteceu próximo a um prédio corporativo, e imagens mostram o atirador com um rifle e vestindo um colete à prova de balas.

Pessoas foram vistas saindo dos prédios com as mãos levantadas. O prefeito pediu que a população evite a região enquanto as autoridades continuam as buscas. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

