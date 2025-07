Polícia de São Paulo recupera celulares roubados em projeto piloto Ação da Secretaria de Segurança Pública devolve aparelhos às vítimas JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/07/2025 - 01h49 (Atualizado em 09/07/2025 - 01h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mais de mil celulares roubados ou furtados são recuperados em São Paulo

A Polícia Civil de São Paulo recuperou, recentemente, 1.400 celulares que foram roubados ou furtados no estado. As vítimas foram convocadas para reaver seus aparelhos como parte de um projeto piloto conduzido pela Secretaria da Segurança Pública de São Paulo. A iniciativa inclui a intimação de pessoas com celulares sem nota fiscal para comparecerem à delegacia. Aqueles que desconheciam a origem ilícita dos aparelhos têm a opção de devolvê-los.

Até agora, foram restituídos aos proprietários cerca de 908 celulares. Além disso, a Polícia Militar oferece um recurso tecnológico que permite bloquear e localizar celulares à distância. Esta função está disponível para a maioria dos dispositivos no estado e requer ativação prévia nas configurações do celular. É fundamental registrar boletins de ocorrência para facilitar a recuperação dos aparelhos.

Assista ao vídeo - Mais de mil celulares roubados ou furtados são recuperados em São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!