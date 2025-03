Polícia descarta suicídio em caso de jovem morta em Belo Horizonte Investigação conclui que Polyana Guimarães foi assassinada pelo namorado JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/03/2025 - 21h58 (Atualizado em 25/03/2025 - 21h58 ) twitter

Reviravolta: polícia descarta versão de suicídio e prende namorado por assassinato de jovem em BH

Quase dois anos após a morte de Polyana Guimarães em Belo Horizonte, a polícia concluiu que ela foi assassinada pelo namorado, Joel Júnior Alves Gaspar. Inicialmente tratada como suicídio, a morte foi reclassificada após investigações revelarem que Polyana foi empurrada do 13º andar. A perícia encontrou evidências de luta corporal no apartamento, incluindo móveis revirados e sinais de arrombamento na porta do quarto. Joel está preso preventivamente desde outubro do ano passado por feminicídio e tráfico de drogas. A defesa não foi localizada para comentar o caso.

