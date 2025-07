Polícia desmantela quadrilha que furtava petróleo no Rio de Janeiro Grupo atuava em quatro estados; túnel foi descoberto em Rio das Flores JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/07/2025 - 23h43 (Atualizado em 02/07/2025 - 23h43 ) twitter

Quadrilha especializada em furtar petróleo é alvo de operação da polícia e do MP, no RJ

Uma operação conjunta da polícia e do Ministério Público no Rio de Janeiro e Minas Gerais teve como alvo uma quadrilha especializada em furtar petróleo bruto dos dutos da Transpetro. Márcio Gabry, um dos líderes, foi capturado em Além Paraíba, enquanto Franz Dias Costa já estava preso e Mauro Gabry, irmão de Márcio, é considerado foragido.

O grupo atuava também na Bahia e Espírito Santo, utilizando contas de laranjas e veículos alugados para suas operações criminosas. A investigação financeira busca entender o volume de recursos movimentados pela quadrilha.

A operação foi desencadeada após uma tentativa de furto em Rio das Flores, onde um túnel de sete metros foi descoberto, evitando possível contaminação do Rio Paraíba do Sul. As defesas dos investigados ainda não se manifestaram sobre as acusações.

Quadrilha especializada em furtar petróleo é alvo de operação da polícia e do MP, no RJ

