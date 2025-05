Polícia fecha escola e unidades de saúde em operação no Complexo da Maré Ação visa prender traficante após flagrante de fuzis em baile funk JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/05/2025 - 23h04 (Atualizado em 05/05/2025 - 23h04 ) twitter

Uma escola e três unidades de saúde foram fechadas durante uma operação policial no Rio de Janeiro. A ação ocorreu após criminosos serem flagrados com fuzis em um baile funk no Complexo da Maré, área controlada por Jorge Luiz Moura Barbosa, conhecido como Alvarenga.

A polícia civil, com apoio de um blindado, realizou a operação para capturar o traficante, que é suspeito de promover eventos para aumentar a venda de drogas. Durante a operação, foram apreendidas drogas e materiais para preparo de entorpecentes, além de tonéis de lança perfume. Alvarenga também é investigado por explorar serviços clandestinos e lavagem de dinheiro.

O traficante, procurado há mais de 20 anos, conseguiu escapar novamente. Ele responde a 175 inquéritos por vários crimes. A única imagem disponível de Alvarenga é de sua primeira carteira de identidade, já que ele evita circular pela comunidade para não ser reconhecido.

