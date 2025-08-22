Polícia Federal amplia indiciamentos por roubo milionário em Caxias Crime no aeroporto resultou em tiroteio com mortes JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/08/2025 - 00h56 (Atualizado em 22/08/2025 - 00h56 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A Polícia Federal indiciou mais 22 pessoas, totalizando 39 indiciados pelo roubo no Aeroporto de Caxias do Sul.

O assalto, que ocorreu em junho do ano passado, resultou na morte de um policial militar e de um criminoso.

Os assaltantes, usando uniformes falsos da Polícia Federal, roubaram R$ 14 milhões e abandonaram um veículo durante a fuga.

Os indiciados respondem por latrocínio, falsificação de identidade, uso restrito de armas e organização criminosa.

PF indicia mais 22 pessoas pelo roubo ao Aeroporto de Caxias do Sul, no interior gaúcho

A Polícia Federal indiciou mais 22 pessoas envolvidas no roubo ao Aeroporto de Caxias do Sul, elevando o total para 39 indiciados. Seis suspeitos ainda estão foragidos.

O assalto ocorreu em 19 de junho do ano passado, quando criminosos armados roubaram malotes de dinheiro de um avião. Devido à enchente que fechou o aeroporto de Porto Alegre, as operações foram transferidas para Caxias do Sul. Usando uniformes falsos da Polícia Federal, os assaltantes levaram R$ 14 milhões. Na fuga, houve tiroteio que resultou na morte de um policial militar e de um criminoso. Um veículo foi abandonado e R$ 15 milhões foram recuperados.

Os indiciados enfrentam acusações de latrocínio, falsificação de identidade, uso restrito de armas e organização criminosa. A investigação continua para identificar outros envolvidos.

Perguntas e Respostas

Quantas pessoas foram indiciadas no roubo ao Aeroporto de Caxias do Sul?

‌



A Polícia Federal indiciou 39 pessoas envolvidas no roubo ao Aeroporto de Caxias do Sul.

Quando e como ocorreu o assalto ao aeroporto?

‌



O assalto ocorreu em 19 de junho do ano passado, quando criminosos armados roubaram malotes de dinheiro de um avião após as operações serem transferidas para Caxias do Sul devido a uma enchente que fechou o aeroporto de Porto Alegre.

Qual foi o resultado do tiroteio durante a fuga dos assaltantes?

‌



Durante a fuga, houve um tiroteio que resultou na morte de um policial militar e de um criminoso.

Quais crimes os indiciados estão enfrentando?

Os indiciados enfrentam acusações de latrocínio, falsificação de identidade, uso restrito de armas e organização criminosa.

Assista ao vídeo - PF indicia mais 22 pessoas pelo roubo ao Aeroporto de Caxias do Sul, no interior gaúcho

‌



Polícia Federal aponta que Jair Bolsonaro encaminhou mais de 300 vídeos durante período em que já estava proibido de usar as redes sociais

