Polícia investiga local onde Vitória Regina pode ter sido mantida refém Expectativa é pela entrega do laudo necroscópico para esclarecer a causa da morte JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/03/2025 - 23h46 (Atualizado em 17/03/2025 - 23h46 )

Polícia vasculha os arredores do local onde a adolescente Vitória pode ter sido mantida refém

A Polícia Civil voltou a investigar o local em Cajamar, São Paulo, onde Vitória Regina de Souza, de 17 anos, pode ter sido mantida refém. Maicol Sales dos Santos é apontado como o principal suspeito e monitorava as redes sociais da adolescente desde o ano passado.

Com auxílio de tecnologia israelense, a polícia acessou dados de celulares apreendidos. No aparelho de Maicol, foram encontradas fotos de Vitória e outras jovens, além de imagens de armas. Nova busca foi realizada no entorno do possível cativeiro, onde ele residia antes do crime.

Imagens de segurança do trajeto feito por Vitória também foram coletadas e podem revelar detalhes do sequestro. A expectativa é pela apresentação do laudo necroscópico e resultados laboratoriais para identificar vestígios encontrados no carro e na residência do suspeito.

Assista em vídeo - Polícia vasculha os arredores do local onde a adolescente Vitória pode ter sido mantida refém

