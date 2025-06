Polícia Militar de São Paulo adota sistema para bloquear celulares roubados Nova tecnologia permite rastreamento e bloqueio em tempo real JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/06/2025 - 23h17 (Atualizado em 23/06/2025 - 23h17 ) twitter

PM passa a usar ferramenta que permite bloquear celulares furtados ou roubados em SP

A Polícia Militar de São Paulo implementou uma nova tecnologia que permite bloquear celulares furtados ou roubados. Com este sistema, é possível localizar os aparelhos em tempo real, emitir alertas sonoros e bloquear o uso dos dispositivos, desde que a função de bloqueio remoto esteja ativada.

Entre janeiro e abril deste ano, foram registrados quase 87 mil casos de celulares furtados ou roubados no estado, representando um aumento de mais de 3% em relação ao mesmo período do ano anterior. A nova ferramenta visa mitigar os danos causados por esses crimes ao permitir que a polícia atue rapidamente para proteger as vítimas e suas informações pessoais.

