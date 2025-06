Incêndio em balão em SC deixa oito mortos; 13 pessoas sobreviveram, incluindo o piloto

Passageiros que sobreviveram ao incêndio em um balão, em Santa Catarina, viveram momentos de pânico a bordo e tentaram desesperadamente apagar as chamas. Oito pessoas morreram no acidente de sábado (21). 13 foram resgatadas com vida, inclusive o piloto. Segundo a polícia, o incêndio foi provocado por um maçarico que estava dentro do cesto. Em depoimento, o piloto disse que as chamas se espalharam rapidamente. O extintor de incêndio não funcionou. A empresa que promoveu o passeio, informou que o piloto tem experiência e adotou os procedimentos indicados. Segundo a Anac, o balão não era certificado e o piloto não tem licença.



